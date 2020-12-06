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Агент: «В России не так поняли слова Дриусси»

06 Декабря 2020, 23:41,

twitter.com

Агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси Эрнан Берман прокомментировал слова своего клиента о том, что уже три года играет на дерьмовой позиции.

«Думаю, что в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет сделать это сейчас! На данный момент Дриусси на 100% сконцентрирован на «Зените», - приводит слова Бермана корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.ру» Сергей Румянцев.

В нынешнем сезоне Дриусси сыграл девять матчей за «Зенит» в российской Премьер-лиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Себастьян Дриусси, Эрнан Берман
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