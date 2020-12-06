Конов: «Спаллетти – идеальный вариант для ЦСКА»

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06 Декабря 2020, 23:11,
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Журналист Василий Конов считает, что итальянский тренер Лучано Спаллетти идеально подошёл бы на пост главного тренера ЦСКА.
«Лучано Спаллетти – идеальный вариант для ЦСКА. Свободен, прекрасно понимает специфику наших реалий, с доступным ценником, опытный, всего 61 год, контракт на 1,5-2,5 года», - написал Конов в своём телеграм-канале.
Отметим, что ЦСКА под руководством Ганчаренко после семнадцати туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 33 очка. В Лиге Европы же ЦСКА занимает последнее место в группе и лишился шансов на выход в евровесну.
Спалетти уже работал ранее в России, возглавляя «Зенит» с 2009 по 2014 год.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Лучано Спаллетти, Василий Конов