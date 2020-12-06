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Конов: «Спаллетти – идеальный вариант для ЦСКА»

06 Декабря 2020, 23:11,

twitter.com

Журналист Василий Конов считает, что итальянский тренер Лучано Спаллетти идеально подошёл бы на пост главного тренера ЦСКА.

«Лучано Спаллетти – идеальный вариант для ЦСКА. Свободен, прекрасно понимает специфику наших реалий, с доступным ценником, опытный, всего 61 год, контракт на 1,5-2,5 года», - написал Конов в своём телеграм-канале.

Отметим, что ЦСКА под руководством Ганчаренко после семнадцати туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 33 очка. В Лиге Европы же ЦСКА занимает последнее место в группе и лишился шансов на выход в евровесну.

Спалетти уже работал ранее в России, возглавляя «Зенит» с 2009 по 2014 год.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Лучано Спаллетти, Василий Конов
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