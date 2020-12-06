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Кутепов – о сравнении с Ибрагимовичем: «Он всегда с первых минут играет»

06 Декабря 2020, 20:44,

Global Look Press

Защитник «Спартака» Илья Кутепов нетривиальным образом выразил недовольство количеством игрового времени, которое он получает в московском клубе.

«Ну, Златан – так Златан. Если тренер решит, то выйду хоть в ворота. Но так-то Ибрагимович всегда с первых минут играет», - написал Кутепов в «Инстаграме».

Напомним, что пресс-служба «Спартака» недавно пошутила над прической Кутепова, сравнив её с прической Ибрагимовича, а одноклубник защитника Джордан Ларссон и вовсе назвал россиянина Ибрагимовичем.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кутепов принял участие в шести матчах «Спартака», сыграв в общей сложности 321 минуту.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Илья Кутепов
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