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Быстров – о словах Дриусси: «Чтобы быть недовольным, нужно хотя бы что-то показывать на поле»

06 Декабря 2020, 18:29,

LiveSport.Ru

Экс- футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал слова форварда питерского «Зенита» Себастьяна Дриусси, который сказал, что уже три года выступает на дерьмовой позиции.

«Надо ждать реакцию клуба. Чтобы быть недовольным, нужно хотя бы что-то показывать на поле», - цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Дриусси перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Ривер Плейта», сумма трансфера составила пятнадцать миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец принял участие в четырнадцати матчах питерского клуба, забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт Дриусси с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Владимир Быстров, Себастьян Дриусси
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Комментарии (1)
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0
wertygaz
06 Декабря 2020, 20:05

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