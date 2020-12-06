Иван Игнатьев попросил не убивать его морально

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев обратился к общественности посредством своей страницы в Instagram. Футболист извинился за красную карточку, полученную в субботнем матче чемпионата России против «Локомотива». Игнатьев сообщил, что в настоящий момент переживает тяжёлый период, но не собирается сдаваться и будет продолжать работать.

«Поддерживайте, любите и не убивайте морально!» - написал Игнатьев, добавив, что он молод и нуждается в поддержке.

В четырнадцати матчах за «Рубин» в сезоне 2020/2021 Иван Игнатьев отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.