Иван Игнатьев попросил не убивать его морально

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06 Декабря 2020, 15:28,
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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев обратился к общественности посредством своей страницы в Instagram. Футболист извинился за красную карточку, полученную в субботнем матче чемпионата России против «Локомотива». Игнатьев сообщил, что в настоящий момент переживает тяжёлый период, но не собирается сдаваться и будет продолжать работать.
«Поддерживайте, любите и не убивайте морально!» - написал Игнатьев, добавив, что он молод и нуждается в поддержке.
В четырнадцати матчах за «Рубин» в сезоне 2020/2021 Иван Игнатьев отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Иван Игнатьев