Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи обслужит благотворительный матч на Мальдивах. Об этом в Twitter сообщил глава местной федерации футбола Бассам Адил Джалил.

Виктор Кашшаи получил работу в РФС в начале текущего календарного года вскоре поста отставки Александра Егорова. В российском футбольном обществе Кашшаи часто подвергается критике за плохую работу арбитров на матчах Премьер-лиги.

Стоит сказать, что в 2011 году Кашшаи работал на финальном матче Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».