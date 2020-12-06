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Кашшаи обслужит благотворительный матч на Мальдивах

06 Декабря 2020, 12:24,


Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи обслужит благотворительный матч на Мальдивах. Об этом в Twitter сообщил глава местной федерации футбола Бассам Адил Джалил.

Виктор Кашшаи получил работу в РФС в начале текущего календарного года вскоре поста отставки Александра Егорова. В российском футбольном обществе Кашшаи часто подвергается критике за плохую работу арбитров на матчах Премьер-лиги.

Стоит сказать, что в 2011 году Кашшаи работал на финальном матче Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Виктор Кашшаи
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