​Дриусси: «В «Зените» я уже три года играю на дерьмовой позиции, скучаю по «Ривер Плейт»

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси высказался по поводу своей ситуации в команде. Судя по всему, 26-летний аргентинец недоволен положением в Санкт-Петербурге.

«Я очень скучаю по «Ривер Плейт» и по позиции нападающего. Я уже три года в «Зените» играю на этой дерьмовой позиции. Я устал от этого и собираюсь вернуться в любой момент», - слова Дриусси на своих страницах приводит TyC Sports.

Всего за «Зенит» Себастьян Дриусси провёл 129 матчей в различных соревнованиях. Аргентинский футболист записал на свой счёт двадцать четыре гола и двадцать один результативных пас на партнёров.