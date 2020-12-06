​Дриусси: «В «Зените» я уже три года играю на дерьмовой позиции, скучаю по «Ривер Плейт»

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06 Декабря 2020, 10:51,
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Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси высказался по поводу своей ситуации в команде. Судя по всему, 26-летний аргентинец недоволен положением в Санкт-Петербурге.
«Я очень скучаю по «Ривер Плейт» и по позиции нападающего. Я уже три года в «Зените» играю на этой дерьмовой позиции. Я устал от этого и собираюсь вернуться в любой момент», - слова Дриусси на своих страницах приводит TyC Sports.
Всего за «Зенит» Себастьян Дриусси провёл 129 матчей в различных соревнованиях. Аргентинский футболист записал на свой счёт двадцать четыре гола и двадцать один результативных пас на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Ривер Плейт, Себастьян Дриусси
Все правильно. Дерьмовый игрок на дерьмовой позиции.