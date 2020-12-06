​Кабелла: «Во Франции футбол намного лучше, чем в России»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла сравнил чемпионаты России и Франции.

«Российская лига очень и очень оборонительная. Команды менее техничны, и они играют намного больше в обороне. Это немного сложнее в физическом плане.

Я считаю, что во Франции футбол намного лучше, чем в России. Такова реальность, мы не можем врать на этот счёт. Но и здесь есть хорошие команды», - приводит слова Кабелла Get French Football News, ссылаясь на французский BeIN Sports.

Реми Кабелла выступает за «Краснодар» с лета 2019 года после перехода из «Сент-Этьена». В 28 матчах за «быков» во всех соревнованиях француз забил девять голов и отдал три результативных паса партнёрам.