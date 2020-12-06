Он покорил вершину, которая кажется утопией: Памяти Виктора Понедельника

Накануне в возрасте 83-х лет ушёл из жизни легендарный в прошлом Футболист с большой буквы Виктор Понедельник. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает вехи его жизненного пути.

Виктор Владимирович был уникальным человеком. Он единственный игрок в истории советского и российского футбола, который забивал победный гол в финале чемпионата Европы. Уже один этот факт позволяет считать Понедельника самым успешным отечественным футболистом (если принимать вышеобозначенный критерий как главный). Неизвестно, выиграет ли ещё когда-нибудь сборная России чемпионат Европы. На данный момент это кажется недостижимой утопией…

Что интересно, на том самом Евро-1960 Понедельника вполне могло не оказаться по нескольким причинам. Во-первых, его первый раз вызвали в национальную команду в 1958 году из «Ростсельмаша», который тогда выступал в классе «Б» – аналоге нынешней ФНЛ. Есть версия, что так произошло из-за уголовного дела в отношении центрфорварда Эдуарда Стрельцова, которому срочно надо было найти замену перед ЧМ-1958 в Швеции. На тот мундиаль Понедельник не попал из-за травмы колена, и его могли из-за этого оставить вне поля зрения в будущем. Однако главный тренер сборной СССР Гавриил Качалин поверил в талантливого молодого паренька и не прогадал, взяв его через пару лет на чемпионат Европы во Франции. На тот момент Понедельнику было 23 года, и выступал он уже за ростовский СКВО в классе «А» союзного чемпионата, то бишь в высшей лиге.

Потом – Понедельник страдал бронхиальной астмой, периодически у него случались приступы. По этой причине он пропустил ряд тренировок сборной перед отъездом на Евро-1960 во Францию, но Качалин всё равно в него верил. Наверное, Гавриил Дмитриевич действительно чуял, кто станет главным героем предстоявшего континентально чемпионата, поскольку перед финальным матчем с Югославией он как раз спрогнозировал гол Понедельника.

То был очень необычный по нынешним меркам чемпионат Европы. Финальная часть турнира состояла всего из четырёх матчей – двух полуфиналов, матча за третье место и финала. Понедельник забил дважды – в 1/2 финала третий гол в ворота Чехословакии (3:0) и победный мяч в финале югославам в дополнительное время на 113-й минуте (2:1). Золотой гол Понедельник провёл головой в левый угол, откликнувшись на подачу Месхи с левого фланга. Любопытно, что финал начался в 22 часа по московскому времени в воскресенье, а дополнительное время зацепило уже следующий день. Ну, вы понимаете: очень красиво, что Понедельник забил свой бессмертный гол именно в понедельник.

Кстати, откуда появилась такая специфическая фамилия? Как рассказывал сам Виктор Владимирович, это ошибся нетрезвый писарь, заполнявший документы, когда его предки бежали на Дон после отмены крепостного права. В графу, где должна была значиться фамилия, тот нерадивый писарь внёс день недели – так и родилась новая фамилия Понедельник. Но это ведь добавляет колорита, правда?

…Понедельник также выступал на чемпионате Европы 1964 года в Испании. Тогда финальная часть турнира по-прежнему состояла из четырёх матчей. В полуфинале советская сборная разгромила Данию со счётом 3:0 – Понедельник забил «средний» мяч. Ну а в финале на этот раз победить не удалось – на гол Хусаинова хозяева испанцы ответили забитыми мячами Переды и Марселино в основное время.

Кроме того, Понедельник сыграл свою роль и на ЧМ-1962 в Чили. Там он забил на групповом этапе по одному голу в ворота Югославии (2:0) и Колумбии (4:4), но в четвертьфинале огорчить хозяев чилийцев не сумел, и наши проиграли 1:2. Всего за сборную СССР Понедельник провёл 29 матчей и забил 20 голов. Средняя результативность получается 0,68 гола за встречу, что весьма неплохо.

Прощальный товарищеский матч за советскую национальную команду он провёл в 1966 году против ГДР – отличиться ему там не удалось, а сыграли 2:2. Зато дебют за сборную СССР, если отмотать назад, у Понедельника получился блестящим – хет-трик в контрольном матче с Польшей (7:1) перед Евро-1960. Плюс нельзя обойти стороной его легендарный гол через себя в выездном товарищеском матче с Аргентиной во время турне по Южной Америке осенью 1961 года. Понедельник в той встрече отличился дважды, а советская команда выиграла 2:1, нанеся аргентинцам первое домашнее поражение за долгое время.

Так, а что было у Виктора Владимировича с клубными делами? Он играл в официальных матчах только за ростовские команды мастеров – «Ростсельмаш» («Торпедо») и СКА (СКВО). В общей сложности отличился за них 86 раз в 217-ти встречах (в среднем 0,39 гола за матч). Ростовская земля словно не хотела отпускать Понедельника в столицу, хотя его туда забирали. Он ездил и в ЦСКА, и в «Спартак», но не провёл за них ни одной официальной игры. В этом тоже есть свой колорит – сработала поговорка «где родился, там и пригодился». Кажется, в советское время у футболистов был сильнее развит клубный патриотизм, чем сейчас…

Игроцкую карьеру Виктор Владимирович завершил рано – всего-то в 29 лет. Как говорят, в ту пору возрастных футболистов не особо жаловали, а Понедельнику дольше поиграть, к сожалению, не позволила астма. Побыв немного в «Ростсельмаше» тренером и начальником команды, он перешёл на работу спортивным обозревателем, продолжив журналистское дело своего отца.

Понедельнику было присвоено звание Почётного гражданина Ростова-на-Дону, ему при жизни установлен памятник рядом со стадионом «Олимп-2». Виктор Владимирович ушёл из жизни последним из чемпионов Европы 1960 года. Вечная память…

Кирилл Иванцов