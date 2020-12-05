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​Ушёл из жизни чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник

05 Декабря 2020, 23:45,

ФК "Ростов"

Ушёл из жизни известный в прошлом советский футболист Виктор Понедельник, которому было 83 года. О смерти экс-нападающего сборной СССР сообщила в социальных сетях его дочь.

Виктор Понедельник в своей карьере выступал на позиции нападающего за «Ростсельмаш» и ростовский СКА. В 1960 году в составе сборной СССР Понедельник стал чемпионом Европы. Именно Виктор забил победный гол в экстра-тайме финального поединка против Югославии. 

После ухода из жизни в ноябре прошлого года Анатолия Крутикова Виктор Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года. 

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Понедельника.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Виктор Понедельник
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Комментарии (1)
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1
ARTUR
05 Декабря 2020, 23:51

Последний из могикан , земля пухом .

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