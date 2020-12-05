​Ушёл из жизни чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник

Ушёл из жизни известный в прошлом советский футболист Виктор Понедельник, которому было 83 года. О смерти экс-нападающего сборной СССР сообщила в социальных сетях его дочь.

Виктор Понедельник в своей карьере выступал на позиции нападающего за «Ростсельмаш» и ростовский СКА. В 1960 году в составе сборной СССР Понедельник стал чемпионом Европы. Именно Виктор забил победный гол в экстра-тайме финального поединка против Югославии.

После ухода из жизни в ноябре прошлого года Анатолия Крутикова Виктор Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Понедельника.