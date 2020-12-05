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​Газизов неожиданно вернулся на стадион после матча «Спартака»

05 Декабря 2020, 19:26,

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча Премьер-лиги против «Тамбова» (5:1) сел в автомобиль и покинул стадион. Тем не менее, в скором времени Газизов вернулся. О необычных перемещениях гендиректора «красно-белых» с места событий сообщил журналист Сергей Егоров.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Газизов покинет «Спартак» по окончанию первой части сезона. Якобы стороны уже договорились о расставании.

Владелец «Спартака» Леонид Федун перед игрой с «Тамбовом» не дал конкретного ответа на вопрос о будущем Газизова, сказав журналистам: «Всё узнаете».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов
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Комментарии (1)
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05 Декабря 2020, 19:43

Ключи от дома забыл.
Почему новость не в главных?

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