​«Спартак» забил больше четырёх голов в матче РПЛ впервые с 2013 года – тогда тренером был Карпин

В субботу «Спартак» порадовал своих болельщиков крупной победой над обескровленным «Тамбовом» со счётом 5:1.

В матче чемпионата России «Спартак» в последний раз забивал больше четырёх голов в первый день декабря 2013 года. Тогда «красно-белые» разнесли дома «Волгу» с результатом 6:1 под руководством Валерия Карпина.

На текущий момент «Спартак» занимает место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Догнать команду Доменико Тедеско на вершине могут «Зенит» и ЦСКА, если выиграют свои матчи против «Урала» и «Химок» соответственно.

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Сочи».