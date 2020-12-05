Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Спартак» забил больше четырёх голов в матче РПЛ впервые с 2013 года – тогда тренером был Карпин

05 Декабря 2020, 18:53,

Global Look Press

В субботу «Спартак» порадовал своих болельщиков крупной победой над обескровленным «Тамбовом» со счётом 5:1.

В матче чемпионата России «Спартак» в последний раз забивал больше четырёх голов в первый день декабря 2013 года. Тогда «красно-белые» разнесли дома «Волгу» с результатом 6:1 под руководством Валерия Карпина.

На текущий момент «Спартак» занимает место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Догнать команду Доменико Тедеско на вершине могут «Зенит» и ЦСКА, если выиграют свои матчи против «Урала» и «Химок» соответственно.

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Сочи».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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