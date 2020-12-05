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Сенников: «Лучше бы Иванович остался в «Зените»

05 Декабря 2020, 16:57,

ФК "Локомoтив"

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре петербургского «Зенита» в защите.

«Лучше бы Иванович остался, была сыгранная пара с Ракицким. Прохина еще рано ставить. Пусть в Лиге чемпионов играют основные футболисты. Молодые игроки совершают ошибки, которые влияют на исход встречи», - заявил Сенников в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что «сине-бело-голубые» не смогли выйти в весеннюю стадию еврокубков сезона-2020/2021. После пяти туров групповой стадии Лиги чемпионов команда Сергея Семака набрала всего одно очко.

В чемпионате России «Зенит» занимает первое место, набрав 32 балла после 16 сыгранных туров.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Бранислав Иванович, Дмитрий Сенников
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Комментарии (1)
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Zenituwka
05 Декабря 2020, 17:32

Да при чем тут Прохин? С нашим тренером мы все восрали бы даже с Серхио Рамосом и Ван Дейком в обороне.

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