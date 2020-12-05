Дивеев признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев стал лауреатом премии «Первая пятёрка», об этом сообщает пресс-служба ДФЛ. Эта награда вручается лучшему футболисту Премьер-лиги в возрасте до 21 года.

По итогам голосования Дивеев получил 370 голосов, опередив полузащитника Даниила Уткина («Краснодар»), занявшего второе место, на 115 баллов. Тройку замкнул защитник «Динамо» Роман Евгеньев, на счету которого 204 очка.

Четвертым в голосовании стал хавбек ЦСКА Константин Марадишвили (176), а пятым - полузащитник «Ростова» Данил Глебов - 144 балла.

Стоит отметить, что все пятеро являются игроками молодежной сборной России, завоевавшей путевку на чемпионат Европы.