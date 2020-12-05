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«Рубин» заинтересовался полузащитником «Спартака»

05 Декабря 2020, 13:29,

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Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в казанском «Рубине». Согласно информации издания «Бизнес Online», клуб из Татарстана уже направил запрос «красно-белым» по трансферу 19-летнего игрока.

«Рубин» рассчитывает оформить переход Урунова в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отправить Остона в аренду.

Хавбек перешел в столичный клуб из «Уфы» минувшим летом. За его трансфер «Спартак» заплатил около двух миллионов евро.

Полузащитник принял участие в семи поединках «Спартака» в нынешнем сезоне во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Рубин, Трансферы футбола - зима 2021, Остон Урунов
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