«Рубин» заинтересовался полузащитником «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в казанском «Рубине». Согласно информации издания «Бизнес Online», клуб из Татарстана уже направил запрос «красно-белым» по трансферу 19-летнего игрока.

«Рубин» рассчитывает оформить переход Урунова в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отправить Остона в аренду.

Хавбек перешел в столичный клуб из «Уфы» минувшим летом. За его трансфер «Спартак» заплатил около двух миллионов евро.

Полузащитник принял участие в семи поединках «Спартака» в нынешнем сезоне во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.