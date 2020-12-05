Воронин - об РПЛ: «Уровень упал, но зарплаты в России всё равно выше, чем в Европе»

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05 Декабря 2020, 11:28,
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Член тренерского штаба московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об уровне футбола в российской Премьер-лиге.
«Мне кажется, что уровень чемпионата упал. Ушли многие крутые футболисты? Отчасти да, может быть. Но я хочу сказать, что все равно зарплаты, которые сейчас в России... В Европе игроки получают меньше», - рассказал Воронин на Youtube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, что Воронин пополнил тренерский штаб столичного клуба в октябре.
После 16 сыгранных туров чемпионата России «Динамо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет на своем поле с тульским «Арсеналом».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Андрей Воронин