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Воронин - об РПЛ: «Уровень упал, но зарплаты в России всё равно выше, чем в Европе»

05 Декабря 2020, 11:28,

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Член тренерского штаба московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об уровне футбола в российской Премьер-лиге.

«Мне кажется, что уровень чемпионата упал. Ушли многие крутые футболисты? Отчасти да, может быть. Но я хочу сказать, что все равно зарплаты, которые сейчас в России... В Европе игроки получают меньше», - рассказал Воронин на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Воронин пополнил тренерский штаб столичного клуба в октябре.

После 16 сыгранных туров чемпионата России «Динамо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий поединок команда проведет на своем поле с тульским «Арсеналом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андрей Воронин
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