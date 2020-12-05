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Кержаков: «Дзюба - форвард от бога, он мог бы заиграть в Европе»

05 Декабря 2020, 11:20,

LiveSport.Ru

Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков ответил на вопрос о том, кто из нынешнего состава «сине-бело-голубых» мог бы заиграть в Европе.

«Смотря в каких странах. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то мог бы заиграть Дзюба. Артём - форвард от бога», - приводит слова Кержакова издание «Спорт-экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Артёму проявлял лондонский «Тоттенхэм».

Дзюба защищает цвета петербургского коллектива с 2015-го года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний бомбардир провел 14 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Александр Кержаков
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Комментарии (9)
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0
779
05 Декабря 2020, 13:23

В принципе да.
У Тёмы и ещё Заболотного примерно одинаковые шансы порвать топ пятёрку Европы.

1
Манчестерский Иппатий
05 Декабря 2020, 13:03

В комментариях - только негатив. Вы чего все такие злые?

0
Zenituwka
05 Декабря 2020, 13:12

Увидев хозяйство Дзюбы обзавидовались видимо))
Остальные брошенки Дзюбины. Вот и все объяснение))

2
Ginlik
05 Декабря 2020, 13:03

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1
ginatan
05 Декабря 2020, 12:23

Корпоративная этика. Лукавит Саша.

3
qawas
05 Декабря 2020, 12:07
Разница в том что там надо ИГРАТЬ, а не руками махать и падать от ветра, да и зп ему вряд-ли б дали как зените!Да и с топовыми командами, что в сборной что в клюбе, дзюба не показывает класс игры!
4
ILLNAT
05 Декабря 2020, 12:02

Да берите выше,Дзюба сам уже бог.) Бог самоудовлетворения.).

3
edwardcalin
05 Декабря 2020, 11:33
От бога Анания
1
Misha_diablo_football
05 Декабря 2020, 11:30

Да уж Дзюба отличный нападающий для команды играющей в навесы (скидки), бей-беги, и дополнительный козырь при стандартах....

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