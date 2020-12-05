Кержаков: «Дзюба - форвард от бога, он мог бы заиграть в Европе»

Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков ответил на вопрос о том, кто из нынешнего состава «сине-бело-голубых» мог бы заиграть в Европе.

«Смотря в каких странах. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то мог бы заиграть Дзюба. Артём - форвард от бога», - приводит слова Кержакова издание «Спорт-экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Артёму проявлял лондонский «Тоттенхэм».

Дзюба защищает цвета петербургского коллектива с 2015-го года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний бомбардир провел 14 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.