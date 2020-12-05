Кержаков: «Дзюба - форвард от бога, он мог бы заиграть в Европе»

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05 Декабря 2020, 11:20,
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Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков ответил на вопрос о том, кто из нынешнего состава «сине-бело-голубых» мог бы заиграть в Европе.
«Смотря в каких странах. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то мог бы заиграть Дзюба. Артём - форвард от бога», - приводит слова Кержакова издание «Спорт-экспресс».
Ранее СМИ сообщали, что интерес к Артёму проявлял лондонский «Тоттенхэм».
Дзюба защищает цвета петербургского коллектива с 2015-го года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний бомбардир провел 14 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба, Александр Кержаков
В принципе да.
У Тёмы и ещё Заболотного примерно одинаковые шансы порвать топ пятёрку Европы.
В комментариях - только негатив. Вы чего все такие злые?
Увидев хозяйство Дзюбы обзавидовались видимо))
Остальные брошенки Дзюбины. Вот и все объяснение))
Срочно ловите наркомана!
Корпоративная этика. Лукавит Саша.
Да берите выше,Дзюба сам уже бог.) Бог самоудовлетворения.).
Да уж Дзюба отличный нападающий для команды играющей в навесы (скидки), бей-беги, и дополнительный козырь при стандартах....