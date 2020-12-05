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Черчесов определил лучшего молодого футболиста России

05 Декабря 2020, 10:35,

Евро-Футбол.Ру

Наставник национальной сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста Премьер-лиги в 2020-м году. Об этом сообщает ДФЛ.

По мнению 57-летнего тренера, лучшим был защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Второе место Станислав Саламович отдал защитнику «Динамо» Роману Евгеньеву, а на третью позицию Черчесов определил полузащитника «Уфы» Данила Глебова.

Четвертым стал Наиль Умяров («Спартак»), а пятым - Станислав Магкеев («Локомотив»).

Напомним, что в 2019-м году премию «Первая пятёрка» получили игроки «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Игорь Дивеев
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