Антон Миранчук: «Мечтаю уехать в европейский чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своей мечте.

«В карьере – уехать в европейский чемпионат. В жизни – большой дом и большая семья.

В чем сила? В умении радоваться каждому новому дню», - цитирует Миранчука пресс-служба «Локомотива».

25-летний полузащитник на данный момент является лидером «Локомотива». В нынешнем сезоне он сыграл двадцать матчей за «железнодорожников» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

Недавно Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 30 июня 2024 года, трансферная стоимость Антона оценивается в двенадцать миллионов евро.