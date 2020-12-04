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Антон Миранчук: «Мечтаю уехать в европейский чемпионат»

04 Декабря 2020, 19:35,

ФК "Локомoтив"

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своей мечте.

«В карьере – уехать в европейский чемпионат. В жизни – большой дом и большая семья.

В чем сила? В умении радоваться каждому новому дню», - цитирует Миранчука пресс-служба «Локомотива».

25-летний полузащитник на данный момент является лидером «Локомотива». В нынешнем сезоне он сыграл двадцать матчей за «железнодорожников» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

Недавно Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 30 июня 2024 года, трансферная стоимость Антона оценивается в двенадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Антон Миранчук
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