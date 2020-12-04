ЦСКА продлил контракт с Бистровичем

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04 Декабря 2020, 19:15,
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ЦСКА продлил контракт с полузащитником Кристияном Бистровичем.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, новое соглашение с хорватским футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25.
22-летний Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года из «Славена» за 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне Кристиян сыграл шестнадцать матчей за московский клуб во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.
Отметим, что в активе Бистровича четыре гола в четырнадцати матчах за молодежную сборную Хорватии, за которую он дебютировал в марте 2019 года.
ЦСКА Бистровича на данный момент занимает второе место в РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Кристиян Бистрович