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Урунов будет отдан в аренду зимой

04 Декабря 2020, 17:52,

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Полузащитник «Спартака» Остон Урунов покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает телеграм-канал «цУЕФА», футболист будет отдан в аренду. Об этом спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова попросил лично главный тренер клуба Доменико Тедеско.

Ожидается, что интерес к Урунову будет со стороны клубов второй восьмёрки российской Премьер-лиги и лучших клубов ФНЛ. В том случае, если отдать футболиста в аренду не удастся, то он будет выступать за «Спартак-2».

19-летний Урунов принял участие в семи матчах «Спартака» в нынешнем сезоне во всех турнирах и отметился одним забитым голом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Остон Урунов
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