Айртон рассказал, чем хорош Тедеско

Защитник «Спартака» Айртон рассказал, чем хорош главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

«Прежде всего — он досконально анализирует нашу работу на тренировках и в матчах, чтобы исправить ошибки. Много общается с игроками индивидуально, он здорово мотивирует», - цитирует Айртона пресс-служба «Спартака».

23-летний бразилец перешёл в «Спартак» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне Айртон принял участие в шестнадцати матчах московского клуба, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Контракт бразильца со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.