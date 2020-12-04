Айртон рассказал, чем хорош Тедеско

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04 Декабря 2020, 17:17,
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Защитник «Спартака» Айртон рассказал, чем хорош главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.
«Прежде всего — он досконально анализирует нашу работу на тренировках и в матчах, чтобы исправить ошибки. Много общается с игроками индивидуально, он здорово мотивирует», - цитирует Айртона пресс-служба «Спартака».
23-летний бразилец перешёл в «Спартак» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне Айртон принял участие в шестнадцати матчах московского клуба, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Контракт бразильца со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Айртон Лукас