Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

«Скопинцев проводил тренировки с нами, но участвовал не во всех упражнениях. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

Нжи? Вчера он провёл тренировку в общей группе, решение по его участию в матче с «Арсеналом» будет принято завтра.

Игбун? Он со вторника уже тренируется с командой, но нужно отметить, что Сильвестр долгое время отсутствовал», - сказал Шварц на пресс-конференции.

В воскресенье, 6 ноября, «Динамо» в рамках семнадцатого тура российской Премьер-лиги на своём поле примет тульский «Арсенал».