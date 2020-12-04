Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Широков – об избиении арбитра: «Некрасивый эпизод»

04 Декабря 2020, 15:48,

fratria.ru

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков признал вину в инциденте с избиением арбитра во время матча любительского турнира, который произошёл в августе нынешнего года.

«Некрасивый эпизод, я признал вину. Не отрицаю, что это некрасиво», - цитирует Широкова sport24.

Напомним, что заседание по делу бывшего полузащитника должно было состояться сегодня, 4 декабря, но было перенесено ещё на неделю.

Экс-футболисту предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Максимальное наказание по данной статье подразумевает лишение свободы сроком на два года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роман Широков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола