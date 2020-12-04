Широков – об избиении арбитра: «Некрасивый эпизод»

|
04 Декабря 2020, 15:48,
|
|
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков признал вину в инциденте с избиением арбитра во время матча любительского турнира, который произошёл в августе нынешнего года.
«Некрасивый эпизод, я признал вину. Не отрицаю, что это некрасиво», - цитирует Широкова sport24.
Напомним, что заседание по делу бывшего полузащитника должно было состояться сегодня, 4 декабря, но было перенесено ещё на неделю.
Экс-футболисту предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Максимальное наказание по данной статье подразумевает лишение свободы сроком на два года.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Роман Широков