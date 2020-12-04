Широков – об избиении арбитра: «Некрасивый эпизод»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков признал вину в инциденте с избиением арбитра во время матча любительского турнира, который произошёл в августе нынешнего года.

«Некрасивый эпизод, я признал вину. Не отрицаю, что это некрасиво», - цитирует Широкова sport24.

Напомним, что заседание по делу бывшего полузащитника должно было состояться сегодня, 4 декабря, но было перенесено ещё на неделю.

Экс-футболисту предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Максимальное наказание по данной статье подразумевает лишение свободы сроком на два года.