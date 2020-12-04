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Судебное заседание по делу Широкова перенесено на неделю

04 Декабря 2020, 15:24,

ФК "Краснодар"

Судебное заседание по делу бывшего полузащитника национальной сборной России Романа Широкова перенесено на неделю, об этом сообщил журналист Василий Конов в своём Телеграм-канале.

Отмечается, что теперь на заседание будут вызывать свидетелей.

Напомним, что Широков проходит по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью после того, как избил арбитра во время любительского турнира.

Широков завершил карьеру футболиста в 2016 году. Роман дважды становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе питерского «Зенита».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роман Широков
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