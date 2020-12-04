«Спартак» интересуется Мустафи

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщает Liveresult.ru, в услугах немецкого футболиста заинтересован московский «Спартак». Отмечается, что Мустафи активно ищет варианты для трудоустройства.

Ожидается, что «Арсенал» и «Спартак» начнут переговоры по Мустафи уже в ближайшее время. «Красно-белые» видят в немце замену защитнику Самюэлю Жиго, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Соглашение 28-летнего защитника с «Арсеналом» рассчитано до конца нынешнего сезона, таким образом, «канониры» готовы вступить в переговоры с другими клубами уже зимой, чтобы выручить с продажи Шкодрана хоть какие-то деньги.