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«Спартак» интересуется Мустафи

04 Декабря 2020, 15:11,

Global Look Press

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщает Liveresult.ru, в услугах немецкого футболиста заинтересован московский «Спартак». Отмечается, что Мустафи активно ищет варианты для трудоустройства.

Ожидается, что «Арсенал» и «Спартак» начнут переговоры по Мустафи уже в ближайшее время. «Красно-белые» видят в немце замену защитнику Самюэлю Жиго, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Соглашение 28-летнего защитника с «Арсеналом» рассчитано до конца нынешнего сезона, таким образом, «канониры» готовы вступить в переговоры с другими клубами уже зимой, чтобы выручить с продажи Шкодрана хоть какие-то деньги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Арсенал Лондон, Шкодран Мустафи
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