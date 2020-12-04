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04 Декабря 2020, 14:56,
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов попал в команду недели в Лиге чемпионов по версии портала WhoScored.
Сафонов стал единственным представителем российского клуба. Он получил оценку 8.3 за матч против «Ренна» (1:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Команда недели выглядит следующим образом:
Сафонов («Краснодар»), Мукиэле («РБ Лейпциг»), Ромеро («Аталанта»), Шольц («Мидтьюлланн»), Альба («Барселона»), Кьеза («Ювентус»), Кахвечи («Истанбул Башкшехир»), Джонс («Ливерпуль»), Неймар («ПСЖ»), Жиру («Челси»), Поульсен («РБ Лейпциг»).
Отметим, что отличная игра Сафонова позволила «Краснодару» выйти в плей-офф Лиги Европы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Матвей Сафонов