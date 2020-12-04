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Умер отец братьев Миранчуков

04 Декабря 2020, 13:30,

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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту», посредством сторис «Инстаграма» сообщил о смерти своего отца.

«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце... Мы бесконечно тебя любим, навсегда», - написал Алексей.

Миранчук перебрался в итальянский клуб из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Контракт подписан на четыре года с возможностью продления.

В текущем сезоне Серии А 25-летний полузащитник провел два поединка, отметившись забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алексей Миранчук
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