Умер отец братьев Миранчуков

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту», посредством сторис «Инстаграма» сообщил о смерти своего отца.

«Просто подумал о тебе, и остановилось сердце... Мы бесконечно тебя любим, навсегда», - написал Алексей.

Миранчук перебрался в итальянский клуб из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Контракт подписан на четыре года с возможностью продления.

В текущем сезоне Серии А 25-летний полузащитник провел два поединка, отметившись забитым мячом.