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Ташуев: «Болельщикам до одного места, сколько времени нужно Гайчу»

04 Декабря 2020, 13:13,

Global Look Press

Бывший главный тренер «Краснодара» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру московского ЦСКА после домашнего поражения «армейцев» от австрийского «Вольфбергера» (0:1) и вылета команды из Лиги Европы.

- У ЦСКА системная проблема в организации взламывания насыщенной обороны. Команда играет доминантно и много владеет мячом перед штрафной соперника, но ей не хватает последнего хода – то ли паса, то ли удара. В атаках активно участвуют латерали и инсайды, тот же Влашич, но они ничего не могут сделать.

Возможно, «армейцам» нужен другой нападающий. Сейчас мы видим, что ни Чалов, ни Гайч, ни Шкурин не соответствуют необходимому уровню. Они не действуют нестандартно в штрафной площади, не берут на себя игру, не продавливают. Так, цепляются за мяч и исполняют роль условных столбов в надежде на удачный отскок. Этого мало на сегодняшний день для решения больших задач.

Учитывая, что в футболе 88 процентов голов забиваются из пределов штрафной, ЦСКА нужно наигрывать в тренировочном процессе взаимодействия именно внутри штрафной соперника с завершающими ударами в створ мимо вратаря.

Ганчаренко говорит, что Гайчу требуется время? Болельщикам это до одного места, им нужен результат. ЦСКА попал в не самую сложную группу Лиги Европы и выступил в ней на двойку. Ни одной победы, ни одного забитого мяча в домашних матчах – что это такое?
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, Лига Европы, Сергей Ташуев, Адольфо Гайч
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