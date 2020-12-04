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Мозес: «Могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего»

04 Декабря 2020, 11:37,

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Хавбек московского «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своем универсализме. По словам 29-летнего нигерийца, он способен играть на любой позиции.

«Я готов действовать на разных позициях. Там, где считает нужным тренер. Могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего. Везде! В том числе слева», - рассказал нигерийский футболист в беседе с клубной пресс-службой.

Мозес перебрался в «Спартак» из лондонского «Челси» на правах аренды. Срок действия договора истекает по окончании текущего сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ Виктор принял участие в шести поединках, отметившись забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
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