Мозес: «Могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего»

Хавбек московского «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своем универсализме. По словам 29-летнего нигерийца, он способен играть на любой позиции.

«Я готов действовать на разных позициях. Там, где считает нужным тренер. Могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего. Везде! В том числе слева», - рассказал нигерийский футболист в беседе с клубной пресс-службой.

Мозес перебрался в «Спартак» из лондонского «Челси» на правах аренды. Срок действия договора истекает по окончании текущего сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ Виктор принял участие в шести поединках, отметившись забитым мячом.