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Уткин советует «Зениту» подписать Япа Стама на фоне слухов о переходе Халка

04 Декабря 2020, 11:28,

Global Look Press

Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном возвращении 34-летнего бразильского нападающего Халка в петербургский «Зенит». В настоящий момент форвард вступает в чемпионате Китая за «Шанхай СИПГ». Контракт между сторонами истекает в конце декабря.

«Клуб действительно хочет вернуть Халка. Дам совет спортдиру «Зенита». Очевидные проблемы в защите. Предложите директорату клуба кандидатуру Япа Стама. Он уже немного в возрасте, но почему бы не пригласить? Может, он еще и тренером окажется», - иронично высказался Уткин на своем канале в Youtube.

Напомним, что Халк ранее уже выступал за «сине-бело-голубых» в период с 2012-го по 2016-й год. За этот период времени бразильский бомбардир сыграл за петербургскую команду 148 поединков во всех турнирах, забил 76 голов и отдал 60 результативных передач.

С 2009-го по 2016-й год Халк выступал за сборную Бразилии. На его счету 48 матчей и 11 забитых мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Халк, Василий Уткин, Яп Стам
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Комментарии (2)
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0
Коробков Андрей
04 Декабря 2020, 12:10

Яп Стам вообще-то уже давно и работает тренером

0
CERG
04 Декабря 2020, 11:46

Василий вспомнил как тонко шутить?)
Браво, однако!..

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