Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Селюк: «Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку?»

04 Декабря 2020, 00:50,

Твиттер

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках.

«Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку после феерических выступлений в еврокубках? Или все держатся за свое место так, что их трактором не сдвинуть?» - написал Селюк в «Твиттере».

Отметим, что «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА не одержали ни одной победы в пяти турах еврокубков и лишились шансов на выход в плей-офф.

Российских болельщиков порадовал лишь «Краснодар», добывший единственную победу для наших клубов, краснодарцы победили «Ренн» (1:0) и с третьего места вышли в плей-офф Лиги Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дмитрий Селюк
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола