Селюк: «Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку?»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках.

«Есть хоть один порядочный человек, который попросится в отставку после феерических выступлений в еврокубках? Или все держатся за свое место так, что их трактором не сдвинуть?» - написал Селюк в «Твиттере».

Отметим, что «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА не одержали ни одной победы в пяти турах еврокубков и лишились шансов на выход в плей-офф.

Российских болельщиков порадовал лишь «Краснодар», добывший единственную победу для наших клубов, краснодарцы победили «Ренн» (1:0) и с третьего места вышли в плей-офф Лиги Европы.