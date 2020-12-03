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Геркус: «Зачем вот так делать? Людям сейчас тяжело, времена непростые»

03 Декабря 2020, 23:47,

ФК "Локомoтив"

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение ЦСКА от «Вольфсбергера» (0:1) в групповом этапе Лиги Европы.

«Зачем вот так делать? Людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции. Какой-то саботаж. Предательство», - написал Геркус в своём телеграм-канале.

В нынешнем розыгрыше еврокубков российские клубы одержали лишь одну победу в двадцати матчах. Весной нашу страну в европейских турнирах будет представлять лишь одна команда – «Краснодар», которые вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в турнирной таблице группы E в Лиге чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Илья Геркус
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