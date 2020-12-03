​Антоненко: «В чемпионате вылет российских клубов больше всего ударит по «Спартаку»

Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко высказался по поводу очередной неудачной еврокубковой недели для российского футбола.

Новая еврокубковая неделя – новая порция разочарований. Можно поздравить «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги Европы, но команда Мурада Мусаева просто выполнила задачу-минимум. В целом же выступление в группе «быки» едва ли могут записать себе в актив, вспоминая тот же кошмар в Севилье. «Зенит» и вовсе ударил в грязь лицом, вчистую уступив даже «Брюгге» - команде, которую после жеребьёвки чуть ли не вся футбольная Россия отправляла на четвёртое место. «Локомотив» местами порадовал, но ничьи с «Атлетико», как выяснилось, могут оказаться не такими уж почётными, если на их фоне уступать прямым конкурентам… ЦСКА? К выступлению команды Виктора Ганчаренко и слова подобрать сложно.

По итогу мы имеем «Краснодар» в Лиге Европы, а также сохраняющий шансы на такую же путёвку «Локомотив». При этом шансов у «железнодорожников» мало – нужно «всего-навсего» обыгрывать «Баварию» в Мюнхене и надеяться на набор очков «Атлетико» в игре с «Ред Булл Зальцбургом».

Можно сколько угодно критиковать провалившиеся команды и рассуждать о том, на каком уровне находится российский футбол прямо сегодня. Всё это журналисты и болельщики делали осенью и продолжают делать зимой. Но я предлагаю посмотреть на эту ситуацию с другого ракурса и попытаться найти хоть какой-то позитивный момент. А заключается этот позитивный момент в чемпионате России, а именно в чемпионской гонке. Ведь в кои-то веки в российской Премьер-лиге намечается борьба за титул между целым рядом команд. После шестнадцати туров на вершине таблицы наблюдается троевластие – «Зенит», ЦСКА и «Спартак» имеют по 32 очка. Не далеко ушёл «Ростов», да и «Локомотив» ещё рано сбрасывать со счетов.

Не обременённость претендентов на титул чемпиона России еврокубковыми делами может подарить нам более увлекательную весеннюю часть чемпионата. Пожалуй, вылет российских команд больно ударит только по «Спартаку». Ранее команда Доменико Тедеско находилась в выгодном положении по сравнению с конкурентами, проводя лишь один матч в неделю. Теперь же «красно-белые» это преимущество потеряют. Впрочем, и здесь фанаты «Спартака» могут найти позитив – весной они узнают, чего стоит их команда на самом деле.