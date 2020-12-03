Конов: «А ведь можно было Соболева, можно было Комличенко, можно было Вагнера, но нет - вот вам Гайч и Эджуке»

Журналист Василий Конов раскритиковал трансферную компанию ЦСКА в летнее трансферное окно.

«А ведь можно было Соболева, можно было Комличенко, можно было Вагнера, но нет - вот вам Гаич и Эджуке. Гениально. Просто гениально», - написал Конов в своём телеграм-канале.

Напомним, что «армейцы» сегодня проиграли «Вольфсбергеру» (0:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы и лишились шансов на выход в плей-офф.

21-летний Гайч в нынешнем сезоне успел сыграть шестнадцать матчей за московский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Трансфер аргентинского нападающего обошёлся ЦСКА в восемь с половиной миллионов евро.