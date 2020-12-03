ЦСКА не выигрывает дома в еврокубках уже более двух лет

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03 Декабря 2020, 22:56,
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Сегодня, 3 ноября, московский ЦСКА на своём поле уступил «Вольфсбергеру» (0:1) в рамках группового этапа Лиги Европы.
Таким образом, «армейцы» не побеждают дома в еврокубках уже два года, последний раз ЦСКА выигрывал в октябре 2018 года, тогда соперником московского клуба был мадридский «Реал» (1:0).
За последние восемь матчей дома ЦСКА четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения.
После сегодняшнего поражения «армейцы» лишились шансов на выход в плей-офф Лиги Европы, с тремя очками ЦСКА занимает последнее место в турнирной таблице группы K, отставая от второй строчки на четыре зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва