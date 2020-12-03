​«Фламенго» вернёт Рошу в «Спартак»

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03 Декабря 2020, 14:39,
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Бразильский вингер Педро Роша по истечению календарного года вернётся в «Спартак» в связи с окончанием аренды во «Фламенго». Как сообщает UOL, клуб из Бразилии не планирует сохранять футболиста, желая сократить свои расходы.
Напомним, Педро Роша перешёл в «Спартак» ещё в 2017 году. С тех пор вингер уже дважды ездил по арендам в родную Бразилию.
Теперь «Спартаку» предстоит решить, что делать с Рошей. Возможно, 26-летний футболист в зимнее трансферное окно снова покинет московский клуб.
Если говорить о выступлениях за «Спартак», то в девятнадцати матчах Педро Роша забил один гол и отдал два голевых паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Фламенго, Педро Роша