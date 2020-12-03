​«Фламенго» вернёт Рошу в «Спартак»

Бразильский вингер Педро Роша по истечению календарного года вернётся в «Спартак» в связи с окончанием аренды во «Фламенго». Как сообщает UOL, клуб из Бразилии не планирует сохранять футболиста, желая сократить свои расходы.

Напомним, Педро Роша перешёл в «Спартак» ещё в 2017 году. С тех пор вингер уже дважды ездил по арендам в родную Бразилию.

Теперь «Спартаку» предстоит решить, что делать с Рошей. Возможно, 26-летний футболист в зимнее трансферное окно снова покинет московский клуб.

Если говорить о выступлениях за «Спартак», то в девятнадцати матчах Педро Роша забил один гол и отдал два голевых паса.