Байрамян признан лучшим игроком РПЛ в ноябре

Хавбек Хорен Байрамян, выступающий в составе «Ростова», признан лучшим футболистом чемпионата России по итогам ноября. Об этом рапортует пресс-служба Премьер-лиги в своем официальном «Твиттере».

Голоса за 28-летнего полузащитника отдали эксперты РПЛ и болельщики, а представители телеканала «Матч Премьер» проголосовали за голкипера подмосковных «Химок» Илью Лантратова.

В ноябрьских поединках «Ростов» проиграл московскому ЦСКА (0:2), а затем одолел казанский «Рубин» (2:0) и столичное «Динамо» (4:1). В последних двух встречах Хорен забил три мяча.

После 16 туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.