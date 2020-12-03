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Байрамян признан лучшим игроком РПЛ в ноябре

03 Декабря 2020, 11:20,

ФК "Ростов"

Хавбек Хорен Байрамян, выступающий в составе «Ростова», признан лучшим футболистом чемпионата России по итогам ноября. Об этом рапортует пресс-служба Премьер-лиги в своем официальном «Твиттере».

Голоса за 28-летнего полузащитника отдали эксперты РПЛ и болельщики, а представители телеканала «Матч Премьер» проголосовали за голкипера подмосковных «Химок» Илью Лантратова.

В ноябрьских поединках «Ростов» проиграл московскому ЦСКА (0:2), а затем одолел казанский «Рубин» (2:0) и столичное «Динамо» (4:1). В последних двух встречах Хорен забил три мяча.

После 16 туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хорен Байрамян
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