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Семак сегодня может быть уволен из «Зенита»

03 Декабря 2020, 01:23,

Global Look Press

«Зенит» уступил «Брюгге» (0:3) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков.

По данным источника сетевого издания «Евро-Футбол.ру», знакомого с ситуацией, главный тренер питерского клуба Сергей Семак может быть отправлен в отставку. В соглашении российского специалиста с «Зенитом» были прописаны два пункта, за невыполнение одного из которых тренер может быть уволен: попадание в Лигу чемпионов через чемпионат России и выход в евровесну.

Таким образом, Семак не справился с одной из целей и может лишиться работы уже сегодня.

Напомним, что 44-летний тренер возглавил «Зенит» в мае 2018 года, за это время он дважды привёл питерцев к золотым медалям чемпионата России, а по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Сергей Семак
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