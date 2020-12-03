Семак сегодня может быть уволен из «Зенита»

«Зенит» уступил «Брюгге» (0:3) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков.

По данным источника сетевого издания «Евро-Футбол.ру», знакомого с ситуацией, главный тренер питерского клуба Сергей Семак может быть отправлен в отставку. В соглашении российского специалиста с «Зенитом» были прописаны два пункта, за невыполнение одного из которых тренер может быть уволен: попадание в Лигу чемпионов через чемпионат России и выход в евровесну.

Таким образом, Семак не справился с одной из целей и может лишиться работы уже сегодня.

Напомним, что 44-летний тренер возглавил «Зенит» в мае 2018 года, за это время он дважды привёл питерцев к золотым медалям чемпионата России, а по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок России.