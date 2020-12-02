Дзюба не сыграет с «Брюгге»

Сегодня, 2 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сыграет с «Брюгге».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в матче не примет участие лидер питерского клуба Артём Дзюба, который почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию.

Отмечается, что 32-летний нападающий будет готовиться к матчу семнадцатого тура российской Премьер-лиги с «Уралом», который состоится в субботу, пятого ноября.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл девятнадцать матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять голевых передач.