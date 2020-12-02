Дзюба не сыграет с «Брюгге»

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02 Декабря 2020, 21:32,
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Сегодня, 2 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сыграет с «Брюгге».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в матче не примет участие лидер питерского клуба Артём Дзюба, который почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию.
Отмечается, что 32-летний нападающий будет готовиться к матчу семнадцатого тура российской Премьер-лиги с «Уралом», который состоится в субботу, пятого ноября.
В нынешнем сезоне Дзюба сыграл девятнадцать матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Артём Дзюба