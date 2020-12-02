Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дзюба не сыграет с «Брюгге»

02 Декабря 2020, 21:32,

Instagram

Сегодня, 2 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сыграет с «Брюгге».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в матче не примет участие лидер питерского клуба Артём Дзюба, который почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию.

Отмечается, что 32-летний нападающий будет готовиться к матчу семнадцатого тура российской Премьер-лиги с «Уралом», который состоится в субботу, пятого ноября.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл девятнадцать матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Артём Дзюба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола