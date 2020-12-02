За что Газизова уволят из «Спартака»

Через несколько недель Шамиль Газизов покинет должность генерального директора «Спартака». Во вторник вечером сразу несколько авторитетных журналистов сообщили о достижении соответствующей договорённости. Таким образом, Газизов отработает в стане «красно-белых» всего лишь пять с лишним месяцев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается найти причины, по которым сотрудничество Шамиля Камиловича с московским клубом получится таким непродолжительным.

Провальная трансферная кампания

Пожалуй, самая незначительная из причин. В адрес Шамиля Газизова то и дело летят стрелы по поводу летней трансферной кампании «Спартака», получившейся неоднозначной. Менеджеру удалось привести в клуб Александра Кокорина, выиграв битву за игрока у ряда клубов, однако нападающий до сих пор забил только два гола. Кокорин какое-то время провёл в лазарете, что повлияло на процесс его адаптации. Быть может, весной, пройдя полноценные сборы, форвард будет куда более эффективен, однако скидок на этот счёт Газизову никто делать на собирается.

Никто не собирается давать время и для оценки трансфера Остона Урунова, особенно учитывая тот факт, что «Спартак» приобрёл игрока у «Уфы» - клуба, где Газизов работал генеральным директором ранее. Летом и вовсе ходили слухи, что права на Урунова принадлежат Шамилю. На текущий момент Урунов в «Спартаке» запомнился лишь фотографией, когда он хвастался брендовыми вещами. На поле же Остон забил лишь один раз, да и то в кубковой игре со скромной «Родиной».

Со знаком плюс можно отметить разве что трансфер Виктора Мозеса. Но здесь болельщикам пришлось поволноваться. Опытный нигериец перешёл в «Спартак» на проблемную позицию правого защитника уже ближе к завершению трансферной кампании после того, как клуб не смог заполучить нескольких других кандидатов.

Скрытый конфликт с Тедеско

Куда более важной причиной скорого увольнения Газизова являются его отношения с главным тренером команды Доменико Тедеско. Для нормального функционирования команды симбиоз тренера и директора очень важен, однако Газизов и Тедеско не сработались. Слухи даже говорили о скрытом конфликте между ними, в основу которого легли разногласия по поводу трансферных дел «Спартака». Плюс совершенно ненужное заявление Газизова о том, что после своего назначения у него были полномочия для увольнения Тедеско.

Когда тренер и директор не ладят, кто-то должен подвинуться. Очевидно, Леонид Федун принял решение в пользу Тедеско, ведь тот сделал из «Спартака» команду, которая вполне способна побороться за титул чемпиона России в этом сезоне. В настоящий момент «красно-белые» входят в тройку лидеров вместе с «Зенитом» и ЦСКА.

Нежелание работать с Поповым

Наконец, основная причина. Именно после возвращения в «Спартак» Дмитрия Попова на должность спортивного директора Шамиль Газизов перестал контактировать с прессой. По слухам, генеральный директор «красно-белых» чуть ли не поставил Федуну ультиматум: либо я, либо Попов.

Летом Газизов подчёркивал, что «Спартак» нуждается в спортивных директорах, причём в двух – для основной команды и для академии. Однако Шамиль Камилович подразумевал спортивных директоров как своих ассистентов. Конечно, о делах на внутренней кухне «красно-белых» можно только догадываться, но, очевидно, с возвращением Попова роль Газизова в спортивном секторе существенно (а может и полностью) сократилась бы. Конечно, отвечать за бизнес и хозяйство, а не за спорт и трансферы, Шамиль Камилович не захотел.

Будет любопытно посмотреть, с какой формулировкой «Спартак» объявит о расставании с Газизовым. Скорее всего, нас ожидает сухое «по согласию сторон». Интересно, решится ли Шамиль Камилович после ухода раскрыть карты?