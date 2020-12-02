​Федотова дисквалифицировали на три матча

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов получил дисквалификацию сроком на три матча за нецензурную брань в адрес рефери в перерыве матча с «Уралом». Тогда, как известно, Федотов получил красную карточку.

Из-за дисквалификации Федотов не сможет занимать место на тренерской скамейке «Сочи» в трёх оставшихся матчах команд в этом календарном году. Сочинцы сыграют против «Ахмата», «Спартака» и «Динамо». Все эти игры будут для команды Федотова домашними.

На текущий момент «Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующей тройки команда отстаёт на семь зачётных баллов.