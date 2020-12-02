Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Три клуба РПЛ интересуются Евсеевым

02 Декабря 2020, 13:36,

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44-летний российский специалист Вадим Евсеев, который в настоящий момент находится в статусе безработного после увольнения из «Уфы», имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом информирует издание «Рейтинг Букмекеров».

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах тренера проявляют три клуба российской Премьер-лиги. Эту информацию подтвердил агент наставника Александр Маньяков.

Евсеев занимал пост главного тренера уфимского коллектива с 27-го марта 2019-го года по седьмое октября 2020-го года.

После 16 туров чемпионата России «Уфа» набрала десять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Вадим Евсеев
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Декабря 2020, 15:49

ай.. урал-тамбов-ротор.. )))

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