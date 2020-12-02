Байрамян и Кузяев претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в ноябре

Стали известны имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока прошлого месяца. Об этом сообщается в «Твиттере» российской Премьер-лиги.

За индивидуальную награду поборются пятеро футболистов: Хорен Байрамян («Ростов»: три гола в двух матчах), Далер Кузяев («Зенит»: два гола в трех матчах), Даниил Лесовой («Динамо»: один гол и один ассист в трех матчах), Александр Трошечкин («Химки»: один гол и один ассист в трех матчах), Илья Лантратов («Химки»: два сухих матча из трех).

Отдать свой голос за одного из номинантов можно в официальной группе Премьер-лиги «ВКонтакте».