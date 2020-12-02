«Локомотив» принял решение по будущему Николича и Кикнадзе

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем в клубе генерального директора Василия Кикнадзе и главного тренера Марко Николича.

«Относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом», - приводит слова Нагорных издание «Спорт-экспресс».

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «железнодорожники» потерпели домашнее поражение от австрийского «Зальцбурга» (1:3) и лишились шансов на выход в плей-офф турнира. В последнем туре подопечные Николича на выезде встретятся с мюнхенской «Баварией».

В чемпионате России «Локомотив» занимает седьмое место после 16 проведенных туров.