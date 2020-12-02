Поражение от «Зальцбурга» – это провал проекта Николича в «Локомотиве» ?

Ставка Марко Николича на еврокубки не сыграла. После поражения от «Зальцбурга» «Локомотив» свалился на четвёртое место в группе и почти лишился шансов на попадание даже в Лигу Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги встречи.

Во вторник «Локомотив» провёл решающий для себя матч осени. Проект Марко Николича показывал противоречивые результаты: если в российской Премьер-лиге «железнодорожники» осели в середине таблицы, то в Лиге чемпионов сохраняли шансы на выход в плей-офф и обязаны были дома добывать путёвку как минимум в Лигу Европы. Для попадания в евровесну «Локомотиву» надо было обыграть дома «Зальцбург». Успех во вторник при любых раскладах давал бы Николичу индульгенцию за неудачи на внутренней арене. А вот поражение сразу бы поставило вопрос о будущем тренера. Всё же застрять в таблице чемпионата и вылететь из еврокубков – это явная неудача.

Ещё накануне поединка у многих была уверенность, что «Локомотив» будет действовать от обороны. В целом ничья скорее была на руку «железнодорожникам». К тому же травмы и коронавирус не дали Николичу возможности выставить оптимальный состав. В итоге на поле с первых минут у москвичей вышло, по разным подсчётам, то ли шесть, то ли семь защитников. Разница зависела от того, кем считать Станислава Магкеева.

На самом деле было неважно, сколько вышло защитников количественно. Имело значение, как «Локомотив» будет обороняться и убегать в атаки. Однако в первом тайме всё получалось не слишком хорошо. В атаку «железнодорожники» толком не убегали, а в обороне, несмотря на большое количество защитников, у гостей было много свободного пространства. Очень показательно, что «Зальцбург» открыл счёт, забрав второй подряд подбор в штрафной «Локомотива». То есть австрийцы дважды оказывались свободны в непосредственной близости от ворот Гилерме. Причём это была не случайность, ведь за десять минут «Зальцбург», катая мяч около штрафной «Локомотива», провёл красивую комбинацию, которая завершилась взятием ворот, просто за хозяев сыграл ВАР.

С пропущенным мячом ничего не изменилось – «Зальцбург» продолжал атаковать и находить свободные зоны. Подумалось, что выпустить именно 7 защитников, которые стояли бы сзади, возможно, было бы и не самой плохой идеей. В этом смысле был показательным второй пропущенный мяч «Локомотива», когда «Зальцбург» молниеносно воспользовался ошибкой и разорвал оборону. Кстати, этот гол стал даже в чём-то символичным. В этот момент проект Николича всерьёз зашатался, а привела к этому грубая ошибка Райковича, которого так хотел привезти тренер.

Во втором тайме «Локомотив» заиграл чуть интереснее, хотя сложно сказать, была ли в том заслуга москвичей, или это австрийцы сбавили обороты. Ведь стоило «Зальцбургу» пропустить, как гости тут же восстановили статус-кво.

После первых матчей «Локомотива» в Лиге чемпионов многие хвалили Марко Николича за хорошо выстроенную оборону. Однако в этих похвалах подразумевалось, что тренер сможет и дальше организовать игру команды в атаке, но вот с этим «дальше» как раз и не получилось. Кроме попытки отбиваться «Локомотив» так в Лиге чемпионов ничего и не показал. На 5 матчей можно было вспомнить всего пару интересных атак «железнодорожников». Проблема с построением атаки заметна и в России, где «Локомотив» не может взламывать оборону соперников.

Марко Николич с учётом всей ситуации в «Локомотиве» поставил себя в крайне невыгодное положение. В случае попадания хотя бы в Лигу Европы давление на наставника спало бы. Однако по факту ситуация для наставника аховая: «Локомотив» застрял в середине таблицы в Премьер-лиге и остался (почти наверняка) без евровесны. Требования болельщиков «Локомотива» теперь не выглядят такими уж необоснованными…

Андрей Центров