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Смолову предстоит перенести операцию на ключице

01 Декабря 2020, 19:40,

Global Look Press

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов продолжается восстанавливаться от травмы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянин отправился в Рим, где ему предстоит перенести операцию на ключице. Это хирургическое вмешательство никак не связано с повреждением, которое Смолов получил в матче четырнадцатого тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:5).

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами.

Отметим, что Смолов регулярно подвергается критике со стороны болельщиков, которая обусловлена низкой результативностью футболиста.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Фёдор Смолов
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