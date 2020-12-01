Смолову предстоит перенести операцию на ключице

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов продолжается восстанавливаться от травмы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянин отправился в Рим, где ему предстоит перенести операцию на ключице. Это хирургическое вмешательство никак не связано с повреждением, которое Смолов получил в матче четырнадцатого тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:5).

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами.

Отметим, что Смолов регулярно подвергается критике со стороны болельщиков, которая обусловлена низкой результативностью футболиста.