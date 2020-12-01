Смолову предстоит перенести операцию на ключице

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01 Декабря 2020, 19:40,
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов продолжается восстанавливаться от травмы.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянин отправился в Рим, где ему предстоит перенести операцию на ключице. Это хирургическое вмешательство никак не связано с повреждением, которое Смолов получил в матче четырнадцатого тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:5).
В нынешнем сезоне 30-летний нападающий сыграл шестнадцать матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами.
Отметим, что Смолов регулярно подвергается критике со стороны болельщиков, которая обусловлена низкой результативностью футболиста.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Фёдор Смолов