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«Рубин» до зимнего перерыва будет тренироваться в Сочи

01 Декабря 2020, 19:22,

Global Look Press

«Рубин» до зимнего перерыва будет тренироваться в Сочи.

Как сообщает пресс-служба казанцев, команда будет готовиться к трем заключительным в этом году матчам российской Премьер-лиги с «Локомотивом», «Тамбовом» и «Ахматом» в Сочи. Отметим, что во всех случаях «Рубин» будет играть в гостях.

Решение о временном переезде было принято из-за морозной погоды в Казани.

После шестнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 24 очка.

Ближайший матч казанцы проведут в субботу, 5 декабря, соперником «Рубина» станет московский «Локомотив».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин
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