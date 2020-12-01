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01 Декабря 2020, 19:22,
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«Рубин» до зимнего перерыва будет тренироваться в Сочи.
Как сообщает пресс-служба казанцев, команда будет готовиться к трем заключительным в этом году матчам российской Премьер-лиги с «Локомотивом», «Тамбовом» и «Ахматом» в Сочи. Отметим, что во всех случаях «Рубин» будет играть в гостях.
Решение о временном переезде было принято из-за морозной погоды в Казани.
После шестнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 24 очка.
Ближайший матч казанцы проведут в субботу, 5 декабря, соперником «Рубина» станет московский «Локомотив».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин