Стало известно, когда Фернандес вернётся на поле

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01 Декабря 2020, 13:30,
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Футбольный агент Жорже Машадо, который представляет интересы флангового защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, рассказал, когда игрок может вернуться в строй.
«Марио требуется еще около 10 дней до полного восстановления и возвращения на поле», - приводит слова агента издание Sport24.
Напомним, что Фернандес травмировался в поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы с роттердамским «Фейеноордом» (1:3). Игра состоялась седьмого ноября.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 30-летний защитник провел 12 матчей, отметившись результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес