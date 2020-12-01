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Стало известно, когда Фернандес вернётся на поле

01 Декабря 2020, 13:30,

Depositphotos

Футбольный агент Жорже Машадо, который представляет интересы флангового защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса, рассказал, когда игрок может вернуться в строй.

«Марио требуется еще около 10 дней до полного восстановления и возвращения на поле», - приводит слова агента издание Sport24.

Напомним, что Фернандес травмировался в поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы с роттердамским «Фейеноордом» (1:3). Игра состоялась седьмого ноября.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 30-летний защитник провел 12 матчей, отметившись результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес
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