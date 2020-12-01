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Муса возвращается в ЦСКА

01 Декабря 2020, 13:21,

LiveSport.Ru

Форвард Ахмед Муса близок к возвращению в московский ЦСКА, об этом информирует издание Own Goal Nigeria.

По данным источника, 28-летний африканец провел переговоры с «армейцами» и договорился о подписании трудового соглашения. Стороны заключат контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. В скором времени Муса должен пройти медицинский осмотр.

Напомним, что Ахмед защищал цвета московской команды с 2012-го по 2016-й год, а также в 2018-м году на правах аренды. Он провел 135 матчей в РПЛ и забил 48 голов.

Последним местом работы нигерийца был аравийский клуб «Аль-Наср».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Ахмед Муса, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (4)
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0
Spirit
01 Декабря 2020, 13:52

Где - то заплакал Чалов)

1
Zenituwka
01 Декабря 2020, 13:47

Неужели Чалова в дубль играть теперь отправят? Ну и правильно, это его уровень.

0
CELTIC FROST
01 Декабря 2020, 13:44

Ну. всяко лучше. чем "мусозаменитель" Энджуке и "позолоченный" вечно перспективный Чалов.

0
kalibr
01 Декабря 2020, 13:37

Уже, как Ваня ) Хотя Ахмеду по игровым качествам и неизмеримой любви болельщиков до бразильца пока далековато.

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