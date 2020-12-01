Муса возвращается в ЦСКА

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01 Декабря 2020, 13:21,
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Форвард Ахмед Муса близок к возвращению в московский ЦСКА, об этом информирует издание Own Goal Nigeria.
По данным источника, 28-летний африканец провел переговоры с «армейцами» и договорился о подписании трудового соглашения. Стороны заключат контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. В скором времени Муса должен пройти медицинский осмотр.
Напомним, что Ахмед защищал цвета московской команды с 2012-го по 2016-й год, а также в 2018-м году на правах аренды. Он провел 135 матчей в РПЛ и забил 48 голов.
Последним местом работы нигерийца был аравийский клуб «Аль-Наср».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Ахмед Муса, Трансферы футбола - зима 2021
Где - то заплакал Чалов)
Неужели Чалова в дубль играть теперь отправят? Ну и правильно, это его уровень.
Ну. всяко лучше. чем "мусозаменитель" Энджуке и "позолоченный" вечно перспективный Чалов.
Уже, как Ваня ) Хотя Ахмеду по игровым качествам и неизмеримой любви болельщиков до бразильца пока далековато.