Муса возвращается в ЦСКА

Форвард Ахмед Муса близок к возвращению в московский ЦСКА, об этом информирует издание Own Goal Nigeria.

По данным источника, 28-летний африканец провел переговоры с «армейцами» и договорился о подписании трудового соглашения. Стороны заключат контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. В скором времени Муса должен пройти медицинский осмотр.

Напомним, что Ахмед защищал цвета московской команды с 2012-го по 2016-й год, а также в 2018-м году на правах аренды. Он провел 135 матчей в РПЛ и забил 48 голов.

Последним местом работы нигерийца был аравийский клуб «Аль-Наср».